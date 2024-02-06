Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

За пять лет работы приложения "Моя Москва" им воспользовались около 80 миллионов раз. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

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Горожане пользуются приложением, чтобы записать к врачу, оплатить счета, передать показания счетчиков, пожертвовать на благотворительность, записать питомцев к ветеринарам, а также ознакомиться с оценками и домашними заданиями детей.

"Приложение уже установили больше 6 миллионов горожан, из них 1,5 миллиона – в 2023 году", – информировал мэр.