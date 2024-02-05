Перехватывающая парковка у станции метро «Домодедовская» станет бесплатной с 6 февраля

Ранее «Известия» сообщали, что в Москве в 2023 году водители чаще всего бесплатно парковали автомобили «Москвич 3е», Tesla Model 3, Volkswagen ID.4 и Tesla Model Y. Возможностью бесплатной парковки на улицах Москвы за тот же период воспользовались 137 тыс. раз, что на 51% больше, чем в 2022 году. Уличные парковки в столице, за исключением стоянок со шлагбаумами, бесплатны для электромобилей. Владельцам таких машин не нужно платить за зарядку на станциях «Энергии Москвы» и вносить транспортный налог.