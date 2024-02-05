Перехватывающая парковка у станции метро «Домодедовская» станет бесплатной с 6 февраля
Перехватывающая парковка №9227 у станции «Домодедовская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена станет бесплатной с 6 февраля 2024 года, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 6 февраля перехватывающая парковка №9227 у станции метрополитена «Домодедовская» перейдет в режим без оплаты. Это связано с предстоящим закрытием парковки из-за переобустройства земельного участка», – говорится в сообщении.
Уточняется, что оставить автомобили по перехватывающему тарифу водители могут на соседней парковке №9226 у той же станции метро.
В Дептрансе напомнили, что полный список городских платных парковок размещен в приложении «Парковки России» и на сайте «Московского паркинга».
Ранее «Известия» сообщали, что в Москве в 2023 году водители чаще всего бесплатно парковали автомобили «Москвич 3е», Tesla Model 3, Volkswagen ID.4 и Tesla Model Y. Возможностью бесплатной парковки на улицах Москвы за тот же период воспользовались 137 тыс. раз, что на 51% больше, чем в 2022 году. Уличные парковки в столице, за исключением стоянок со шлагбаумами, бесплатны для электромобилей. Владельцам таких машин не нужно платить за зарядку на станциях «Энергии Москвы» и вносить транспортный налог.