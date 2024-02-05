Специальные экскурсии ко дню памяти Пушкина пройдут на ВДНХ

«10 февраля в 15:00 и 19:00, в день памяти Александра Пушкина, гостей главной выставки страны ждут тематические экскурсии в музее славянской письменности «Слово». В ходе экскурсий посетители музея узнают о жизни и творчестве гения русской словесности и первого профессионального поэта России», – говорится в сообщении.