Синоптик пообещал москвичам «сыктывкарский январь» в конце недели

«Это настоящий московский январь. В четверг и пятницу тоже будет январь, но совершенно не московский, а сыктывкарский. Резкое понижение температуры ночью до -15...-20°С. Днём — тоже совсем не жарко. В четверг — -9...-11°С, а в пятницу — -9...-14°С. Настоящая морозная погода и температура будет ниже нормы уже на 6—7°С», — рассказал синоптик.