Синоптик пообещал москвичам «сыктывкарский январь» в конце недели
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в конце недели в Москву придет «сыктывкарский январь». Об этом сообщает «RT на русском».
По словам Вильфанда, сейчас над Москвой преобладает относительно теплый циклон, но уже завтра он начнет двигаться на юго-восток. Это приведет к быстрому похолоданию — уже в среду температура опустится до -5…-7°С днем и -10°С ночью.
«Это настоящий московский январь. В четверг и пятницу тоже будет январь, но совершенно не московский, а сыктывкарский. Резкое понижение температуры ночью до -15...-20°С. Днём — тоже совсем не жарко. В четверг — -9...-11°С, а в пятницу — -9...-14°С. Настоящая морозная погода и температура будет ниже нормы уже на 6—7°С», — рассказал синоптик.
Ранее Вильфанд рассказал о «зимней жаре» на Урале и в Западной Сибири.