На ВДНХ отметят китайский Новый год
На ВДНХ 10 февраля отпразднуют Новый год по китайскому календарю. Гостей приглашают посетить мастер-классы по цигуну и театрализованное представление с драконом. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Выставки.
«На выставке-реконструкции „Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая“ в 13:00, 15:00 и 16:30 пройдут театрализованные представления. Артисты пронесут яркого 18-метрового дракона в сопровождении китайской музыки и барабана, знаменуя начало года и вступление дракона в свои права. Далее зрителей ожидают танец китайского льва и китайские барабаны», — уточнили в пресс-службе.