Новое жилье по программе реновации появится в Нагатино-Садовниках

Новая недвижимость по программе реновации появится на месте двух неэффективно используемых участках в районе Нагатино-Садовники. Соответствующий проект решения опубликован департаментом городского имущества города на портале мэра и правительства Москвы

© портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, оба участка общей площадью 1,67 гектара находятся на Старокаширском шоссе и входят в один проект комплексного развития территорий (КРТ).

"На них планируется возвести 46,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются более чем в 15 миллиардов рублей. По итогам редевелопмента площадок будет создано 80 рабочих мест", – заявил Ефимов.

В настоящее время здесь находятся складская база и прочие устаревшие объекты. Застройщика определят по итогам торгов, сказал он. А по словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, тут должны построить не только жилье общей площадью не менее 43,8 тысячи квадратных метров, а также и детский сад для 125 человек.

"Здесь проведут все необходимые работы по благоустройству прилегающих территорий, организуют парковочное пространство и обустроят улично-дорожную сеть", – отметил он.

В новые дома должны будут переехать почти 1 000 жителей района, сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ранее глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов анонсировал ввод в эксплуатацию новостройки в столичном районе Богородское к 2025 году. Жилье по программе реновации будет расположено на 1-й Мясниковской улице, сейчас тут проводятся работы по устройству шпунтового ограждения.