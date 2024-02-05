Умный офис в «Москве-Сити» построят в 2025 году

В начале 2025 года планируется достроить два офисных корпуса общей площадью 230 тыс. кв. м на территории делового центра «Москва-Сити», заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв .

«В деловом центре предусмотрено внедрение умных технологий, к примеру, биометрический вход. При проектировании и строительстве объекта применяется подход «умной архитектуры», который включает сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энергоэффективности зданий», — сказал Бочкарёв.

Проект предусматривает создание более 14 тыс. рабочих мест. В первом корпусе смогут разместиться до 9680 сотрудников, во втором — до 5230. Ещё около 350 человек будут заняты в обслуживании коммерческой инфраструктуры.