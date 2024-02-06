Андрей Бочкарев: ЖК с коворкингом и общественной гостиной появится в ЮАО

В Донском районе Южного административного района столицы будет построен жилой комплекс из пяти домов. Помимо жилых зданий, появятся также павильоны с «зелеными» кровлями. Об этом в понедельник, 5 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, на первом этаже центральной башни жилого комплекса планируется разместить клубную инфраструктуру с зоной коворкинга, общественной гостиной и террасой. Завершить его строительство планируется в 2027 году, общая площадь здания составит 89,7 тысячи квадратных метров.

— Пять домов будут объединены подземным паркингом на 528 машино-мест. Во внутреннем дворе планируется обустроить ландшафтный парк с уличной мебелью и местами для активного и тихого отдыха, — рассказал Андрей Бочкарев.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что четыре дома будут расположены по периметру участка. Таким образом они будут обрамлять центральное пятое здание, блоки которого смещены относительно друг друга, что сделает пластику фасада более активной и создаст дополнительное пространство для балконов и террас.