Москвичам пообещали "сыктывкарский январь" в феврале

Вильфанд: 8 и 9 февраля москвичей ждет "сыктывкарский январь"
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что погода в Москве на текущей неделе будет настолько неоднородной, что ее можно назвать "нескучной".
"Сегодня мы находимся в мартовской погоде, температура будет выше нормы примерно на 4 °С. Связано это с тем, что над Москвой находятся циклоны. Кстати, давление очень низкое, 725 мм. А вот завтра, поскольку циклон будет уходить на юго-восток, центр Европейской России окажется в его тылу и уже свежие воздушные массы приведут нас в чувство", - сообщил Вильфанд RT.
Таким образом, по словам синоптика, во вторник жители столичного региона окажутся в февральской погоде, когда ночью и днем примерно -2...-7 °С. Однако уже в среду температура будет соответствовать январским значениям - ночью будет около -10 °С, днем - в районе -5...-7 °С.
В четверг и пятницу, как отметил Вильфанд, тоже будет январь, но не московский, а сыктывкарский, когда ночами температура будет опускаться до -15...-20 °С, днем в четверг будет 9...-11 °С, а в пятницу -9...-14 °С.
"Настоящая морозная погода и температура будет ниже нормы уже на 6-7 °С", - подчеркнул синоптик.
Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что на этой неделе в столичном регионе выпадет 10-12 мм осадков или ¼ от месячной нормы осадков.