Москвичам пообещали "сыктывкарский январь" в феврале

"Сегодня мы находимся в мартовской погоде, температура будет выше нормы примерно на 4 °С. Связано это с тем, что над Москвой находятся циклоны. Кстати, давление очень низкое, 725 мм. А вот завтра, поскольку циклон будет уходить на юго-восток, центр Европейской России окажется в его тылу и уже свежие воздушные массы приведут нас в чувство", - сообщил Вильфанд RT.