Москвичам рассказали о маршрутах наземного транспорта до горнолыжных склонов

Порядка 25 маршрутов наземного городского транспорта ходят до популярных горнолыжных трасс Москвы. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортного развития Максим Ликсутов.

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По его словам, такие автобусы и электробусы проходят мимо станций метро и близлежащих районов. Например, до горнолыжного комплекса «Лата Трэк» можно доехать на автобусах №73, №229 и №829. Они проезжают мимо станций метро «Крылатское» и «Молодежная», а также автобусной остановки «Театральный центр». До комплекса «Кант» мимо станции метро «Нагорная» едут автобусы №119, №142, №317, №529, №926, №965 и С929.

Мимо остановки «Горнолыжный склон Ново-Переделкино» и станции метро «Новопеределкино» до спортивного комплекса «Ново-Переделкино» ходят автобусы №32, №343, №497, №507 и №812. Также на автобусах можно доехать до горнолыжного склона «Узкое», а также комплексах на Воробьевых горах и «Куркино», передает официальный сайт мэра Москвы.