Путевые стены начали реставрировать на станции метро «Красносельская»

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу сохранять культурное наследие Московского метрополитена. Недавно отреставрировали барельеф на «Новокузнецкой», а сейчас воссоздается исторический облик путевых стен «Красносельской». Все работы проходят под контролем департамента культурного наследия», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова .

В ведомстве напомнили, что «Красносельская» – одна из первых станций метро, она открылась 15 мая 1935 года. Так, в ходе реставрации путевых стен воссоздадут утраченные фрагменты оригинальной керамической плитки, чтобы вернуть станции первоначальный вид. При этом технологи добиваются максимального сходства между исторической плиткой 1930-х годов и новой.

Уточняется, что оригинальную плитку обжигали в горнах, и из-за неравномерности температур получался «разнотон» глазурей, а в настоящее время для получения такого же эффекта нужно составлять десятки рецептов глазурей. «Именно игра разных оттенков плитки создает неповторимый стиль путевых стен на «Красносельской», – подчеркнули в департаменте и добавили, что все работы ведутся по ночам, чтобы не мешать движению поездов. Как отмечается, реставрацию планируют завершить летом.