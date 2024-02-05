Новые вагоны появятся на зеленой ветке метро

— Замоскворецкая линия — одна из самых востребованных, на сегодняшний день там не самый новый подвижной состав, но мы после ввода депо в течение четырёх лет практически полностью заменим подвижной состав на новые поезда «Москва-2020» и следующие поколения вагонов. Так что Замоскворецкая линия не только будет лучше обслуживаться, но и качество подвижного состава значительно улучшится, — отметил Сергей Собянин, побывавший в строящемся электродепо «Южное».