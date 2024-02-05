Новые вагоны появятся на зеленой ветке метро
Завершается строительство электродепо «Южное» Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Ввод его в эксплуатацию позволит создать вместе с соседним вагоноремонтным заводом «Братеево» крупнейший в России комплекс по обслуживанию и ремонту вагонов.
— Замоскворецкая линия — одна из самых востребованных, на сегодняшний день там не самый новый подвижной состав, но мы после ввода депо в течение четырёх лет практически полностью заменим подвижной состав на новые поезда «Москва-2020» и следующие поколения вагонов. Так что Замоскворецкая линия не только будет лучше обслуживаться, но и качество подвижного состава значительно улучшится, — отметил Сергей Собянин, побывавший в строящемся электродепо «Южное».
Раньше поезда Замоскворецкой линии обслуживали три электродепо: «Сокол», одно из старейших в Москве (работает с 1938 года), «Замоскворецкое» и «Братеево». Ежедневно они выпускали на линию около 80 составов. В 2021 году электродепо «Замоскворецкое» переключили на обслуживание поездов БКЛ. На смену ему как раз и придёт депо «Южное» («Братеево-2»). Работы планируют завершить в этом году.
После ввода в эксплуатацию депо «Южное» станет обслуживать Замоскворецкую линию, включая поезда новых серий «Москва-2020» и «Москва-2024». Поездки станут намного комфортнее для 900 тысяч пассажиров, которые ежедневно пользуются этой веткой. При этом действующее депо «Братеево» сконцентрируется на ремонте вагонов. По словам столичного градоначальника, после ввода в эксплуатацию «Южного» будет закончена реконструкция электродепо «Сокол».