Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 7 февраля, рассказал, что на северо-востоке и юге столицы открылось еще две поликлиники момента начала текущего года. Они разместились на Ленской и Автозаводской улицах.

Теперь на Ленской улице находятся филиалы поликлиники №218 и детской поликлиники №11, а на Автозаводской филиалы поликлиники №67 и детской поликлиники №61. На территории медицинских учреждений помощь получает свыше 90 тысяч жителей, к числу которых относится порядка 17 тысяч детей.

— Здания полностью соответствуют новому московскому стандарту — современное оборудование, комфортные зоны ожидания для посетителей и удобные комнаты отдыха для персонала, понятная навигация, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города подчеркнул, что сейчас в Москве работает уже 20 новых поликлиник, более половины из которых возведены в минувшем году.

Мэр Москвы 31 января рассказал о переходе ко второму этапу масштабной программы реконструкции столичных поликлиник.