На «Солнце Москвы» пройдет световое шоу в честь китайского Нового года

"Приглашаем москвичей и гостей города отметить Новый год по восточному календарю. В Китае Чуньцзе или праздник Весны отмечают широко, надеясь на счастье и благополучие. Совместно с посольством КНР в России мы постарались создать на "Солнце Москвы" особенную атмосферу Поднебесной и познакомить гостей с традициями празднования китайского Нового года. Все это нашло отражение в программе фестиваля и в оформлении комплекса. Посетители смогут побывать на мастер-классах по каллиграфии и живописи, увидеть фотовыставку "Китай" и загадать желание в "счастливой" кабинке №8 на вершине колеса обозрения", - процитировали в пресс-службе слова генерального директора "Солнце Москвы" Дениса Тетерина.