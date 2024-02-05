Собянин рассказал о сервисе бесплатных пересадок на наземном транспорте Москвы

С начала 2024 года пассажиры совершили больше 400 тысяч бесплатных пересадок на маршрутах наземного городского транспорта. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

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«Чтобы воспользоваться этим сервисом, нужно привязать карту “Тройка” в личном кабинете приложения “Метро Москвы” или “Московский транспорт” — бесплатные пересадки активируются в течение 24 часов; оплатить первую поездку с помощью валидатора в автобусе, электробусе или трамвае», — написал Мэр Москвы.

Сделать пересадку или снова воспользоваться тем же маршрутом можно в течение 90 минут. Так, при оплате на валидаторе деньги с карты «Тройка» не спишутся.