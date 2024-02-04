В 23 районах Москвы открылись ярмарки выходного дня

В отличие от предыдущих лет, в этом году в 23 районах Москвы ярмарки выходного дня открылись, не дожидаясь весны. В построенных для них павильонах тепло и комфортно и продавцам, и покупателям. И теперь ярмарки могут работать круглый год. Рассказываем, что можно найти на прилавках зимой.

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Уже в эти выходные москвичи порадовали себя и своих близких натуральным сыром, творогом, сметаной, соленьями, мясом, медом, свежими овощами и фруктами. Словом, всем, чего так не хватает зимой. Торговые павильоны работают в десяти округах. Ассортимент везде разный - зависит от региона, откуда везут продукты продавцы, так что есть смысл не проходить мимо любой ярмарки. Например, на Ферганской улице, 17, можно попробовать мясные деликатесы из Липецкой области. Все напрямую от фермеров.

"Нас москвичи давно знают, каждую весну приезжаем на ярмарку. Только раньше торговали неподалеку от станции метро "Шипиловская". В этом году решили выехать пораньше и порадовать горожан сезонными продуктами. Торговля идет "на ура"! Разбирают сало, сардельки, копчения, буженину, рулеты", - рассказала продавец Галина Мусатова.

За прилавком напротив торгуют ее земляки. Они привезли соленые грузди и опята, квашеную капусту, перец в масле, рулетики из баклажанов, огурчики. Продавец Татьяна Бочарова советует взять аджику, такой в магазине не купишь, уверяет она. Продает продукцию только на ярмарке выходного дня. Ведь в отличие от обычного рынка здесь не нужно арендовать место на длительный срок и платить за него.

Охотно берут москвичи картофель, лук, морковь, сочную зелень. Из фруктов у них есть пока только яблоки, но зато сколько сортов! Глаза разбегаются: Вишневка, Спартан, Рождественское... Спрашиваю: на штрудель какой сорт лучше посоветуете? "Богатырь, конечно, яблоки зеленые, крепкие и несладкие", - тут же откликается продавец из Тамбовской области.

В другом конце города, на ярмарке, расположенной на проспекте Маршала Жукова, 24, можно купить сыродавленое масло, которое славится сохранностью витаминов, неповторимым вкусом и ароматом орехов и семян. На выбор также подсолнечное, льняное, горчичное, кедровое, кунжутное, тыквенное и многие другие масла, которые привезли москвичам из Смоленска.