«До полуметра!»: Тишковец рассказал о высоте сугробов в Москве 4 февраля
Высота снежного покрова в столичном регионе за сутки выросла на 5 сантиметров, и теперь в разных районах города варьируется от 30 до 50 сантиметров. Об этом в воскресенье, 4 февраля, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в некоторых районах города высота снежного покрова превысила 50 сантиметров. Так, метеостанция Тушино зафиксировала высоту, равную 53 сантиметрам. Согласно прогнозам, количество осадков, которое выпадет на предстоящей неделе, поможет сугробам вырасти по полуметра, написал Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
Согласно прогнозу синоптиков Росгидромета, в столичном регионе 4 февраля ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, гололед и ветер, порывы которого буду достигать 17 метров в секунду.
Средняя температура воздуха в феврале будет выше нормы, но погода может оказаться крайне неоднородной, с резкими изменениями. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, похожая ситуация сложилась в декабре, когда перепады температур оказались резкими и сильными.