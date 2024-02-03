Москвичи 86 миллионов раз передали показания воды через mos.ru
С помощью сервиса передачи показаний приборов учета воды на портале mos.ru горожане в прошлом 2023 году горожане внесли данные по воде около 86 миллионов раз.
Для использования сервиса необходимо в личном кабинете внести информацию о квартире и сохранить эти данные. Также в личном кабинете можно менять названия счетчиков, чтобы не путаться. И вносить ежемесячные показания расхода воды.
Кроме этого в сервисе имеется напоминание о необходимости проверки счетчиков, архиве предыдущих показателей и другие данные.