Москвичи 86 миллионов раз передали показания воды через mos.ru

С помощью сервиса передачи показаний приборов учета воды на портале mos.ru горожане в прошлом 2023 году горожане внесли данные по воде около 86 миллионов раз.

Для использования сервиса необходимо в личном кабинете внести информацию о квартире и сохранить эти данные. Также в личном кабинете можно менять названия счетчиков, чтобы не путаться. И вносить ежемесячные показания расхода воды.