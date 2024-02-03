Собянин: столичные учителя получили награду Всероссийской премии «Будем жить!»

Столичные учителя получили награду Всероссийской премии «Будем жить!», которая вручается ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй» за вклад в борьбу против этого заболевания. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Сегодня наградили двух педагогов проекта госпитальных школ «УчимЗнаем»: заведующего учебной частью в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Павла Котлерова и координатора программ дополнительного образования проекта Кристину Дригу, — отметил глава города.

Он также добавил, что благодаря помощи этих людей во время лечения совсем юные пациенты «получают знания, заряжаются позитивными эмоциями и отвлекаются от тяжелой борьбы с болезнью». В настоящее время на девяти площадках медучреждений работают свыше 200 специалистов разных профилей, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.