Синоптик спрогнозировала снегопад в Москве в ночь на 4 февраля

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала снегопад в Москве в ночь на воскресенье, 4 февраля.

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По словам синоптика, из-за того, что днем 3 февраля в столичный регион пришел теплый фронт, сугробы могут вырасти еще на один-три сантиметра. При этом утром воскресенья в городе столбики термометров остановятся у отметок от плюс 1 до минус 1 градусов.

Ветер при этом будет порывистым, его скорость может достигать 12–17 метров в секунду, что сделает пребывание на улице менее комфортным, написала Позднякова в своем Telegram-канале.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в первой декаде февраля. По его словам, последний месяц зимы будет существенно отличаться от первых двух.

Синоптики также сообщили, чего ожидать россиянам от погоды весной. По их мнению, первые два месяца можно назвать сумасшедшими с климатической точки зрения.