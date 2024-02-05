В Москве создали схему трамвайных маршрутов

Ежедневно в Москве пользуются трамваями более 600 тысяч человек. Большинство путей в городе сейчас обособлены, а значит, пассажирам в трамваях не страшны уличные пробки. Поэтому пассажиров все прибавляется. А вот сводную схему движения всех маршрутов этого вида транспорта, запущенного в столице в 1899 году, создали впервые.

За 125 лет количество маршрутов в городе выросло до 35. Общая длина рельсов, по которым ходят трамваи, сейчас составляет более 183 тысяч километров. До недавнего времени "местечковые" схемы движения делали сами трамвайные депо, их сейчас пять. Для пассажиров их до сих пор размещали на остановках.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в новой схеме трамвайные маршруты тесно увязаны с линиями метро, МЦК, МЦД, кольцевыми автомагистралями, а также самыми крупными парками и достопримечательностями города. Такими, например, как Московский Кремль, МГУ им. Ломоносова, музей-заповедник "Коломенское". Пять трамвайных маршрутов N А, 4, 7, 25, 39 выделены значком "фотоаппарат". Это значит, что маршруты видовые: сел в вагон, готовься фотографировать достопримечательности.