Гидрометцентр: Ожидания февральской весны могут быть завышены

Средняя температура в феврале будет выше нормы, но надеяться на приход весны в последнем зимнем месяце не стоит. Не исключены как резкие потепления, так и неожиданные похолодания. Такой прогноз сделал представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

Вильфанд подтвердил, что метеорологи прогнозируют теплый февраль во многих регионах России: температура будет выше нормы. Однако не стоит думать, что уже пришла весна: снежный покров обычно сходит лишь в первой декаде апреля.

«Самые горькие разочарования бывают после завышенных ожиданий», — сказал Вильфанд.

Он напомнил о метеорологическом казусе в минувшем декабре. Тогда первая половина месяца была экстремально холодной, а вторая — экстремально теплой. В итоге среднемесячная температура соответствовала норме и была «средней по больнице».