Собянин назвал самые популярные городские сервисы для предпринимателей

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 4 февраля, рассказал о самых востребованных цифровых сервисах среди столичных предпринимателей. Сейчас на портале mos.ru есть уже свыше 200 инструментов для управления бизнесом.

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Глава города отметил, что в минувшем году предприниматели воспользовались бизнес-сервисами более двух миллионов раз, что на 10 процентов превысило показатель 2022 года.

— Чтобы бизнес мог быстрее и эффективнее работать, регулярно добавляем новые и дорабатываем старые. Только в прошлом году запустили и модернизировали больше 30 цифровых инструментов, — сообщил мэр.

К числу самых востребованных услуг относятся сверка финансово-лицевых счетов, оформление пропусков на проезд грузового транспорта, а также проведение государственной экспертизы и контрольно-геодезической съемки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Сергей Собянин 25 января сообщил, что в минувшем году уже свыше пятидесяти столичных производств выпустили продукцию в рамках импортозамещения при поддержке Корпорации развития Зеленограда.