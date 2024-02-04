Собянин назвал самые популярные городские сервисы для предпринимателей
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 4 февраля, рассказал о самых востребованных цифровых сервисах среди столичных предпринимателей. Сейчас на портале mos.ru есть уже свыше 200 инструментов для управления бизнесом.
Глава города отметил, что в минувшем году предприниматели воспользовались бизнес-сервисами более двух миллионов раз, что на 10 процентов превысило показатель 2022 года.
— Чтобы бизнес мог быстрее и эффективнее работать, регулярно добавляем новые и дорабатываем старые. Только в прошлом году запустили и модернизировали больше 30 цифровых инструментов, — сообщил мэр.
К числу самых востребованных услуг относятся сверка финансово-лицевых счетов, оформление пропусков на проезд грузового транспорта, а также проведение государственной экспертизы и контрольно-геодезической съемки, передает официальный сайт мэра Москвы.
Сергей Собянин 25 января сообщил, что в минувшем году уже свыше пятидесяти столичных производств выпустили продукцию в рамках импортозамещения при поддержке Корпорации развития Зеленограда.
В январе особой экономической зоне «Технополис «Москва» исполнилось 18 лет. Сейчас территория ОЭЗ включает в себя уже шесть площадок. На территории технополиса находятся более 200 предприятий, которые обеспечивают 16,3 тысячи рабочих мест.