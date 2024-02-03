Открылся прием заявок на участие в молодежном палаточном слете «STOлица.Лето»

С июня по август в Москве пройдет молодежный палаточный патриотический слет «STOлица.Лето». Это уникальный образовательный выезд, который ежегодно проводится в лесу. Участники слета смогут получить новые знания и приобрести навыки выживания в природной среде.

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«За два года слет посетили более пяти тысяч человек: студенты, волонтеры, активисты Москвы и представители молодежных НКО. Это уникальный городской проект для молодежи, проводящийся в природных условиях. Здесь ребята не только находят себе единомышленников, но и получают ценные навыки, которые могут пригодиться в реальной жизни», — рассказала Екатерина ДЕкатерина Драгунова, председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

Предстоящий слет будет состоять из 10 тематических смен. Каждая из них продлится четыре дня и будет отличаться программой: заданиями, квизами, шоу талантов и флешмобами к праздничным датам.

В обязательную часть войдут диалоги с приглашенными экспертами, треки по спортивному ориентированию и досуговые мероприятия.

Образовательная программа будет представлена треками по развитию навыков, диалогами с экспертами из разных сфер жизни города и героями России, а также встречами с общественно-политическими деятелями.

За четыре дня каждой смены участники смогут найти единомышленников и развить свои навыки, требующие быстрого реагирования и грамотного принятия решений в нестандартных условиях.

На спортивном ориентировании молодые люди смогут пройти шесть треков с элементами спортивного туризма, направленных на развитие навыков выживания в природе. Каждое задание приближено к реальным ситуациям и состоит из испытаний.

Помимо образовательных лекций и треков спортивного ориентирования, участники смогут пообщаться между собой в неформальной обстановке, поиграть в футбол или волейбол, пройти мастер-класс по развитию профессиональных навыков или провести время за чтением любимой книги.

Жить участники слета будут в туристических палатках. Для них создадут все условия: оборудуют санитарные зоны, места для отдыха и питания.

Регистрация на слет «STOлица.Лето» уже открыта. Попасть на него смогут люди от 18 до 35 лет. Участие бесплатное.

Организаторы предоставляют участникам наборы походного оборудования и туристические палатки, а также обеспечивают трансфером до места проведения слета и обратно до пункта отправления.

Подать заявку можно на сайте слета. Для этого необходимо выбрать смену, заполнить анкету и выполнить творческое задание.

Палаточный слет «STOлица.Лето» проводится в третий раз. В 2023 году участниками выездов стали более 3500 молодых москвичей. На протяжении 11 смен они смогли овладеть навыками работы в команде в условиях лесной местности, научились грамотно распределять свое время, находить оригинальные решения в нестандартных ситуациях, а также мыслить шире поставленных задач. Кроме того, молодые люди получили бесценный опыт на уроках выживания в лесу и оказания помощи подручными средствами.