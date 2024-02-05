В Москве ожидаются облачная погода и до 3 градусов мороза в понедельник

Облачная погода, небольшой снег, местами умеренный ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 1 до минус 3 градусов мороза. В ночь на вторник она может опуститься до минус 6 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 726 мм ртутного столба.