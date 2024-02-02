В Москве открылась выставка художника "сурового стиля" Андрея Васнецова

В 62-м Хрущев на знаменитой выставке "XXX лет МОСХа" обругал работу Андрея Васнецова "Завтрак" за то, что картина с мальчиком, сидящим перед тарелкой, якобы намекает на продовольственные трудности в СССР. Автор решал на полотне лишь художественные задачи, но Первый секретарь верно уловил в черно-коричневой палитре желание художника уйти от яркости и праздничности.

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"Метафизика бытия", выставка в честь 100-летия Андрея Васнецова, собравшая 37 работ из частных коллекций, проходит сейчас в залах Государственного Пушкинского музея в Денежном переулке. Внук знаменитого Виктора Васнецова, фронтовик, стал одним из основателей так называемого "сурового стиля" советской реалистической живописи - строгого, аскетичного, неяркого. Впрочем, в случае Васнецова и реалистичность весьма условна.

"Я хочу создать монументальную живопись без декоративного эффекта, который, на мой взгляд, снижает значительность образа", - говорил Васнецов, очерчивая общие установки художников "сурового стиля", реализованные сейчас на выставке в ГПМ.

На выставке царят сдержанные, приглушенные тона. Даже многочисленные натюрморты выдержаны в сумеречно-серых красках, почти монохромны, а тускло-желтый или горячий красный цвет используются лишь для того, чтобы вывести из полумрака важные детали - лимон на столе, обнажённое тело. Метафизика - это смешение реального и нереального. На выставке много натюрмортов, но, например, предметы в "Натюрморте со ступкой" и "Пачке чая" и "Натюрморте с книгами" невозможно атрибутировать, они у Васнецова как люди без лиц: на обложках книг нет названий, бутылки без этикеток, та же пачка чая обозначена всего лишь абстрактным параллелепипедом. По словам Романа Бабичева, коллекционера, предоставившего картины Васнецова для выставки, овощи на том же "Натюрморте с тыквой" похожи на созданные богом объекты совершенно другого назначения".

Васнецов не столько отражает действительность, сколько организует мир, в котором все должно находиться на намеченных им местах - в "суровом стиле" с этим строго. Та самая пустая тарелка на полотне "Завтрак" нужна была ему для организации пространства. Люди у него, случается, лишены лиц, обозначена только голова: завершенность деталей, мимика не интересуют Васнецова, состояния сосредоточенности или печали он передает глубиной тона, отношениями объемов и плоскостей. Но и не ограничивает себя: вот например, "Разговор" 1956 года - он весьма оживлен, женщины грызут яркие желтые яблоки (на привычном тусклом фоне). "Гладит белье" - на лице героини тоже есть эмоция - усталость. Но и тут - никаких декоративных эффектов, всюду плоский фон без деталей с еле обозначенной, условной мебелью.

Выстроенность, архитектурная строгость была свойственна не только Васнецову-живописцу. Художник-монументалист, он оформлял своими росписями, мозаиками, витражами музеи, киноконцертные залы, дворцы пионеров, гостиницы по всему СССР. Из самых известных его заказов - мозаики на кинотеатре "Октябрь", "Покорители космоса" в Государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, декоративные фонари на пилонах фасада нового здания МХАТ имени Горького…