Движение поездов восстановлено на Люблинско-Дмитровской линии метро

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы .

"Движение на Люблинско-Дмитровской линии осуществляется в соответствии с графиком", – говорится в сообщении департамента.

В ночь на 4 февраля на северном участке данной линии метро временно увеличивали интервалы движения поездов. Уточнялось, что это было сделано для проверки состава.

Ранее сообщалось, что эскалатор на станции "Окружная" (выход № 1) Люблинско-Дмитровской линии будет закрыт на ремонт с 5 по 7 февраля. Узнать о ремонтах в столичном метро можно в мобильном приложении "Метро Москвы", а также на официальном сайте метрополитена.