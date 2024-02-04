Москвичам рассказали о зимующих в городе водоплавающих птицах

В 2024 году на зимовке в столице остались серебристая и сизая чайки, кряква, обыкновенный гоголь, луток, большой крохаль и хохлатая чернеть. Чаще всего эти пернатые осенью улетают в теплые края. Об этом в воскресенье, 4 февраля, рассказала орнитолог, начальник экоцентра «Терлецкий» Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Светлана Подвинцева.

© Вечерняя Москва

— Утки устойчивы к низким температурам благодаря толстой прослойке подкожного жира, плотному и водонепроницаемому оперению и сухому пуху, что обеспечивает отличную теплоизоляцию, — отметила особенности зимующих птиц орнитолог.

Водоплавающие пернатые привыкли сосуществовать с людьми, которые подкармливают их. Однако, по мнению специалистов, кормить уток следует лишь в том случае, когда в столице наблюдаются морозы, скрывающие под снежным покровом природную пищу.

Подкармливать пернатых лучше на специальных площадках у водоемов, передает официальный сайт мэра Москвы.

В городе в разные периоды года можно наблюдать более чем за 270 видами птиц, больше половины из которых прилетают в столицу для зимовки. В холодное время года в Москве можно увидеть дятлов, воробьев, соек, поползней и даже пищух.