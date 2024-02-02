В "Москвариуме" на ВДНХ снова можно увидеть косатку Наю

"Хорошая новость для всех, кто хотел увидеть Наю: мы открыли смотровое окно для посетителей. Ная радует нас хорошим самочувствием и настроением. Она соскучилась по активностям и взаимодействию с людьми, поэтому мы снова открыли смотровое окно. Так как не только гостям "Москвариума" нравится наблюдать за косаткой, но и сама Ная любит рассматривать посетителей, это дополнительный способ обогатить ее среду обитания и разнообразить будни", - говорится в сообщении.