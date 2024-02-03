Синоптик рассказал о неоднородной погоде в феврале

Средняя температура воздуха в феврале будет выше нормы, однако погода может оказаться крайне неоднородной с резкими изменениями. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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По его словам, похожая ситуация сложилась в декабре, когда перепады температур оказались резкими и сильными.

— Метеорологи прогнозируют, что февраль будет теплее нормы, это действительно так, но вспомните декабрь: среднемесячная температура соответствовала норме, но первая половина месяца — экстремально холодная, а вторая — экстремально теплая... Это, как говорят, средняя температура по больнице, — рассказал синоптик.

Он также призвал не строить завышенных ожиданий от погоды и скором наступлении весны. Обычно снежный покров полностью сходит к апрелю, передает слова Вильфанда РИА Новости.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в первой декаде февраля. По его словам, последний месяц зимы будет существенно отличаться от первых двух.