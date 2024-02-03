Синоптик рассказал о неоднородной погоде в феврале

«Средняя температура по больнице»: Вильфанд рассказал о неоднородной погоде в феврале
Средняя температура воздуха в феврале будет выше нормы, однако погода может оказаться крайне неоднородной с резкими изменениями. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, похожая ситуация сложилась в декабре, когда перепады температур оказались резкими и сильными.
— Метеорологи прогнозируют, что февраль будет теплее нормы, это действительно так, но вспомните декабрь: среднемесячная температура соответствовала норме, но первая половина месяца — экстремально холодная, а вторая — экстремально теплая... Это, как говорят, средняя температура по больнице, — рассказал синоптик.
Он также призвал не строить завышенных ожиданий от погоды и скором наступлении весны. Обычно снежный покров полностью сходит к апрелю, передает слова Вильфанда РИА Новости.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в первой декаде февраля. По его словам, последний месяц зимы будет существенно отличаться от первых двух.
Синоптики также сообщили, чего ожидать россиянам от погоды весной. По их мнению, первые два месяца можно назвать сумасшедшими с климатической точки зрения.