Москвичам пообещали «температурные пляски»

В выходные, 3 и 4 февраля, Москву ожидают резкие перепады температуры. Об этом NEWS.ru Александр Шувалов.

«В конце недели москвичей ожидают новые температурные пляски», — прокомментировал синоптик. Благодаря холодному фронту вечером в пятницу, 2 февраля, температура опустится до минус 3-4 градусов. В субботу, 3 февраля, прогнозируется сильная гололедица, похолодает до минус 5-7 градусов. Вечером пройдет мокрый снег, а к утру 4 февраля температура вновь повысится до плюсовых значений.

В начале следующей недели снова похолодает до слабо отрицательных значений. В понедельник, 5 февраля, в столице также образуется гололедица.

В разговоре с «Радиоточкой НСН» синоптик добавил, что в воскресенье будет падать атмосферное давление, также в выходные стоит ждать ощутимого ветра.