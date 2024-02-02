Деформационные швы на 30 мостовых сооружениях обновят в Москве в этом году
В 2024 году в Москве обновят деформационные швы на 30 мостовых сооружениях, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание. На постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях. В этом году обновим такие конструкции на 30 объектах, в том числе девяти мостах, восьми путепроводах, 10 эстакадах и в трех тоннелях. В общей сложности заменим более 4 тыс. погонных метров», – сказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что время от времени проводить делать это необходимо: из-за машин и резких перепадов температуры конструкции разрушаются.
«Работы проводят только в теплое время года и в соответствии с определенной технологией. Специалисты вначале разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон. На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются для движения автотранспорта, вводятся временные перекрытия по одной полосе», – пояснил Бирюков.