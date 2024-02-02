Деформационные швы на 30 мостовых сооружениях обновят в Москве в этом году

«Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание. На постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях. В этом году обновим такие конструкции на 30 объектах, в том числе девяти мостах, восьми путепроводах, 10 эстакадах и в трех тоннелях. В общей сложности заменим более 4 тыс. погонных метров», – сказал Бирюков.