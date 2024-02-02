Собянин рассказал, как льготы города помогают компаниям приобретать оборудование

Столичные компании могут получать льготные инвесткредиты на сумму до трех миллиардов рублей сроком до трех лет со ставкой три процента годовых.

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Столичные компании приобрели более 700 единиц оборудования в прошлом году благодаря льготной программе поддержки промышленности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Помощь получают производители микроэлектроники, лекарств, продуктов питания, строительных конструкций и автокомпонентов и другие высокотехнологичные предприятия», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В рамках программы городской поддержки компании могут получать льготные инвесткредиты на сумму до трех миллиардов рублей сроком до трех лет со ставкой три процента годовых.

На полученные средства предприниматели строят и реконструируют промышленную инфраструктуру на территории Москвы, покупают новое оборудование, а также приобретают права на результаты интеллектуальной деятельности.