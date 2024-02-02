Собянин рассказал, как льготы города помогают компаниям приобретать оборудование

Столичные компании могут получать льготные инвесткредиты на сумму до трех миллиардов рублей сроком до трех лет со ставкой три процента годовых.
Столичные компании приобрели более 700 единиц оборудования в прошлом году благодаря льготной программе поддержки промышленности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
«Помощь получают производители микроэлектроники, лекарств, продуктов питания, строительных конструкций и автокомпонентов и другие высокотехнологичные предприятия», — написал Мэр Москвы.
Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin
В рамках программы городской поддержки компании могут получать льготные инвесткредиты на сумму до трех миллиардов рублей сроком до трех лет со ставкой три процента годовых.
На полученные средства предприниматели строят и реконструируют промышленную инфраструктуру на территории Москвы, покупают новое оборудование, а также приобретают права на результаты интеллектуальной деятельности.
В 2023 году помощь от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства получило более 40 компаний. Льготное инвесткредитование уже доказало свою эффективность: на один рубль, выданный по программе, приходится 55 рублей частных инвестиций в экономику города.