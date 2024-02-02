С 9 по 18 февраля в столице пройдет фестиваль «Китайский Новый год в Москве»

С 9 по 18 февраля в столице впервые будет проходить масштабный фестиваль «Китайский Новый год в Москве», сообщает комитет по туризму.

Праздничные зоны разместят в Камергерском переулке, на Тверской площади, Тверском бульваре и Новом Арбате: здесь можно посетить танцевальные шоу, ярмарку китайской еды, мастер-классы по каллиграфии и игре в го и многое другое.

Московский зоопарк проведет посвященные фауне Китая мероприятия и творческие мастер-классы. С 9 по 11 февраля посетители в костюмах панд и Екатерины смогут бесплатно сходить в зоопарк: это станет символическим поздравлением знаменитой москвички — панды Катюши — с ее первым китайским Новым годом.

10 февраля на ВДНХ можно принять участие в бесплатных мастер-классах по цигуну и даоинь и увидеть театрализованное представление с китайскими барабанами и 18-метровым драконом. Анимацию, посвященную символу нового года, будут транслировать на медиафасаде Останкинской башни и на экране на куполе парка «Зарядье».