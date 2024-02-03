Мэрия рассказала подробности празднования китайского Нового года в Москве

Москва впервые отпразднует китайский Новый год. Посвященный ему фестиваль пройдет с 9 по 18 февраля. Правительство Москвы вместе с посольством КНР приготовили программу празднования, передает РИА Новости.

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Главными местами фестиваля станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат, где организуют различные шоу, ярмарку китайской еды, мастер-классы и другие мероприятия.

В столице будет несколько тематических площадок: так, на Тверском бульваре установят тоннель в красно-золотой цветовой гамме, там появится хороший фон для фотографий. В торговых шале на Тверской площади будут продавать сувениры, посетителям предложат попробовать традиционные блюда, а на Новом Арбате научат играть в го.