Завершена отделка стен на станции «Университет дружбы народов»

В рамках отделки строящейся станции «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро специалисты завершили оформление путевых стен. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На платформенном участке строящейся станции «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро выполнено оформление путевых стен — смонтированы металлические панели с нанесенным на них названием станции, — рассказал он.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов сообщил, что параллельно ведется работа по облицовке фасадов венткиосков и входных павильонов.