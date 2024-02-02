Андрей Бочкарев: Завершена отделка стен на станции «Университет дружбы народов»
В рамках отделки строящейся станции «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро специалисты завершили оформление путевых стен. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— На платформенном участке строящейся станции «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро выполнено оформление путевых стен — смонтированы металлические панели с нанесенным на них названием станции, — рассказал он.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов сообщил, что параллельно ведется работа по облицовке фасадов венткиосков и входных павильонов.
1 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что мозаичное панно площадью 120 квадратных метров украсило переход строящейся станции метро «Университет дружбы народов». Оно изготовлено из нескольких тысяч элементов художественного стекла. Оно размещено во всю длину 50-метровой стены.