Комплекс по производству упаковки на западе Москвы реконструируют

В районе Очаково-Матвеевское в Западном административном округе столицы будет реконструирован комплекс по производству упаковки. Для его расширения уже подготовлена градостроительная документация. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

© Вечерняя Москва

Согласно проекту, планируется размещение корпуса для производства гибкой упаковки, площадь которого составит 4,4 тысячи квадратных метров. Также появится здание для производства упаковки и складирования сырья на девять тысяч квадратных метров и объект для изготовления медицинской упаковки на 3,8 тысячи квадратных метров.

— Сейчас на участке 2,4 гектара в районе Очаково-Матвеевское расположен промышленный комплекс площадью 23,2 тысячи квадратных метров, который специализируется на производстве разных видов упаковки. Проект реконструкции предполагает расширение комплекса и строительство еще трех корпусов общей площадью 17,2 тысячи квадратных метров, — рассказала Юлиана Княжевская.

Руководитель Москомархитектуры отметила, что инвесторы проявляют интерес к реализации проектов производства — подобные проекты появляются регулярно.