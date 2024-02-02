В кварталах реновации появится более 200 тыс дополнительных рабочих мест

Благодаря развитию кварталов реновации и строительству площадей для бизнеса в Москве появится более 200 тысяч дополнительных рабочих мест. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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"В новостройках, возводимых по реновации, на первых этажах обустраиваются нежилые помещения для размещения бизнеса. Уже сейчас во введенных домах запроектировано свыше тысячи таких помещений", – отметил он.

Как подчеркнул заммэра, на первых этажах обычно делают бытовые сервисы, магазины, аптеки, парикмахерские и отделения банков. Такие сервисы востребованы жителями. В частности, их открытие создает новые вакансии для горожан.

Вместе с тем председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что программа реновации предполагает строительство жилья и вносит свой вклад в формирование разнообразной городской среды.

"Обратите внимание, первые этажи всех новых домов отданы для общественной функции, а сама возможность строить новые объекты дает шанс построить новые школы и детские сады в районах, которые в этом нуждаются", – добавила она.