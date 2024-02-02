Москвичам рассказали о пользе портала потребителей

Портал потребителя помогает пользователям защищать свои права при покупке, обмене и возврате товаров. С момента запуска сервиса в 2022 году к его материалам обратились 950 тысяч раз. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий.

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Помимо правил реализации товаров, покупатели также могут ознакомиться с рекомендациями по выбору продавцов и продукции, материалами о культуре, спорте, банковских услугах, покупке одежды, обуви и многом другом. Все публикации разделены на категории для удобства пользователей. Им доступен и умный поиск, способный предоставить все подходящие записи по введенному запросу.

— Написанные простым и понятным языком публикации помогают горожанам разбираться в спорных ситуациях и решать возникшие вопросы. Все статьи носят практический характер и формируются на основе запросов самих жителей — только в прошлом году было добавлено более 35 новых материалов. В 2023 году к библиотеке знаний ресурса ежемесячно обращались в среднем 50 тысяч человек, — приводит сообщение пресс-службы Департамента информационных технологий официальный сайт мэра Москвы.