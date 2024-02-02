В Москве установят ультрабыстрые зарядные станции для электробусов
В Москве до конца 2024 года планируют установить около 200 станций для зарядки электробусов. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на Дептранс Москвы.
Установка будет происходить вдоль маршрутов городского транспорта и на конечных станциях. Зарядные станции универсальны и подходят для разных моделей электробусов, а также устойчивы к жаре и холодам. Электробусы подключаются к станциям с помощью пантографа, который восполняет заряд тяговых аккумуляторных батарей электробуса.
Москва лидирует в Европе по развитию городского электротранспорта. Более 1 тыс. 400 электробусов заменили автобусы и обеспечивают работу почти 120 маршрутов с 2018 года. Уже установлено более 340 зарядных станций, и их число продолжает расти. Это позволяет использовать современную технику на маршрутах, улучшая комфортность поездок и снижая влияние на экологию.