В Москве установят ультрабыстрые зарядные станции для электробусов

В Москве до конца 2024 года планируют установить около 200 станций для зарядки электробусов. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на Дептранс Москвы.

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Установка будет происходить вдоль маршрутов городского транспорта и на конечных станциях. Зарядные станции универсальны и подходят для разных моделей электробусов, а также устойчивы к жаре и холодам. Электробусы подключаются к станциям с помощью пантографа, который восполняет заряд тяговых аккумуляторных батарей электробуса.