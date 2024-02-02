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Движение поездов на фиолетовой ветке метро Москвы введено в график

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро введено в график. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

Движение поездов на фиолетовой ветке метро Москвы введено в график
© РИА Новости

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Утром движение поездов на ветке замедлилось из-за проверки инфраструктуры.

Накануне на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы человек упал на пути. В связи с этим движение поездов от "Серпуховской" до "Савеловской" было приостановлено. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Утром того же дня поезда на Таганско-Краснопресненской ветке метро Москвы следовали с задержками. О причинах произошедшего не сообщалось. Пассажирам советовали выбирать альтернативные маршруты.

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