В Москве открыта регистрация на новый поток «Стартап-школы МБМ»

Пятидневный курс включает 10 модулей, посвященных основам предпринимательства, анализу конкурентов, маркетингу и другим темам.

© Mos.ru

В столице открылась регистрация на первый в 2024 году очный поток бесплатной образовательной программы «Стартап-школа МБМ», сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Начинающим предпринимателям помогут выбрать рыночную нишу, расскажут, как развить личный бренд, и познакомят с юридическими аспектами ведения бизнеса и бухгалтерии.

«Пятидневный курс начнется 5 февраля. Он включает 10 модулей, посвященных основам предпринимательства, анализу конкурентов, маркетингу и другим темам. По итогам программы участники защитят бизнес-проекты и получат сертификаты. С 2017 года обучение в рамках проекта прошли уже более 13 тысяч человек», — отметила Наталья Сергунина.

Занятия будут проходить ежедневно с 10:00 до 16:30 в бизнес-пространстве «Митинг Поинт» по адресу: улица Охотный Ряд, дом 2, подъезд 9, 5-й этаж, деловой центр «Москва».

Для тех, кто не сможет присоединиться к очному курсу, организуют вебинары. Они будут проходить с 5 по 9 февраля с 15:00 до 16:30. Эксперты расскажут, как создать свой продукт и вывести его на маркетплейсы, назовут инструменты для продвижения бренда в интернете и разберут популярные ошибки в электронной торговле.

Подать заявку на участие в проекте можно на столичном портале mbm.mos.ru.

Истории выпускников проекта

Издатель журнала Евгения Шишмарева в «Стартап-школе МБМ» освоила азы ведения бизнеса.

«Мне удалось разобраться, какой оптимальный налоговый режим лучше использовать, чтобы успешно развивать свое детище. Также с помощью экспертов я узнала больше о маркетинговых инструментах и привлечении инвестиций», — поделилась Евгения.

Ольга Зорина присоединилась к программе, чтобы реализовать свою идею — провести фестиваль-конкурс народной культуры. С 2020 года проект проходил в онлайн-формате в рамках учреждения, в котором она трудилась. В 2023-м Ольга зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и впервые организовала мероприятие в новом статусе.

«В “Стартап-школе МБМ” мне посоветовали усилить юридическое и финансовое сопровождение бизнес-процессов, а также помогли пересмотреть позиционирование проекта и сделать упор в продвижении на красоту народных традиций. В результате на конкурс поступило порядка 400 заявок более чем из 50 регионов России и из стран ближнего зарубежья — Белоруссии и Узбекистана. В 2024 году я впервые проведу фестиваль не только в онлайн-формате, но и очно», — рассказала Ольга Зорина.

Москвичи участвуют в проекте «Стартап-школа МБМ» как для того, чтобы открыть новое дело, так и для развития уже существующего.

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Якимов проработал с экспертами навыки продвижения бренда и самопрезентации.

«В результате мне удалось найти новых клиентов, выстроить взаимодействие с партнерами. Теперь передо мной стоит новая задача — расширение бизнеса», — уточнил Дмитрий Якимов.