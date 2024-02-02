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На фиолетовой ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта в Telegram-канале.

На фиолетовой ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов
© РИА Новости

Причиной была названа проверка инфраструктуры.

Спустя несколько минут в дептрансе сообщили, что движение на «фиолетовой» ветке вводится в график.

Других подробностей не приводится.

Накануне сообщалось, что на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы человек упал на пути. В связи с этим движение поездов от «Серпуховской» до «Савеловской» было приостановлено. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Также утром 1 февраля поезда на Таганско-Краснопресненской ветке метро Москвы следовали с задержками. О причинах произошедшего не сообщалось. Пассажирам советовали выбирать альтернативные маршруты.

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