На фиолетовой ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов
На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта в Telegram-канале.
Причиной была названа проверка инфраструктуры.
Спустя несколько минут в дептрансе сообщили, что движение на «фиолетовой» ветке вводится в график.
Других подробностей не приводится.
Накануне сообщалось, что на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы человек упал на пути. В связи с этим движение поездов от «Серпуховской» до «Савеловской» было приостановлено. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
Также утром 1 февраля поезда на Таганско-Краснопресненской ветке метро Москвы следовали с задержками. О причинах произошедшего не сообщалось. Пассажирам советовали выбирать альтернативные маршруты.