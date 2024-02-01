Собянин: достроим еще один мост через Яузу для МГТУ им. Баумана

В Москве планируют достроить еще один мост через Яузу, который свяжет корпуса МГТУ имени Н. Э. Баумана. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Ранее в столице открыли пешеходный мост через Яузу. По нему преподаватели и студенты университета, а также местные жители смогут с комфортном добираться до метро и станции Электрозаводская третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

"В планах – достроить еще один мост через Яузу, который свяжет корпуса МГТУ имени Н. Э. Баумана", – отметил мэр.

Более того, в районе вуза комплексно благоустраивают улицы и переулки. Проект по улучшению общественного пространства является одним из крупнейших.