Власти Москвы предупредили горожан о гололедице

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил агентству «Москва», что в пятницу и в субботу в столице ожидается сильная гололедица. По его словам, завтра к вечеру температура воздуха составит –2 градуса, в ночь на 3 февраля будет –4…–6.