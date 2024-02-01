Современные поезда запустят на Замоскворецкой линии метро в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы на Замоскворецкой линии метро планируется запуск самых инновационных и комфортных составов. Об этом в четверг, 1 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Для запуска новых и технологичных поездов мы заранее приступили к подготовке всей инфраструктуры линии, и сейчас работы продолжаются. Процесс обновления парка займет несколько лет, — отметил руководитель столичного дептранса.

Он также добавил, что благодаря реализации этого проекта свыше 1,8 миллиона жителей 21 района Москвы, через которые проходит эта линия, смогут ездить на современных поездах.

К этому времени уже была проведена первая часть реконструкции электродепо «Сокол». На месте старого здания возвели современный корпус для обслуживания поездов. Кроме того, было вдвое увеличена вместимость депо. Также было открыто новое депо «Братеево» с вагоноремонтным заводом, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».