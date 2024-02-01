Сервис для хранения и обслуживания велосипедов в межсезонье запустили в Москве

В столице в пилотном режиме начал работу сервис городского проката «Велобайк». Он позволит хранить и обслуживать велосипеды в межсезонье. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Сдать транспортное средство на склад все желающие смогут до 30 апреля. Он представляет собой теплое, сухое и чистое помещение в центре Москвы. Склад находится под надежной системой охраны. При оформлении хранения в подарок пользователи получат техническое обслуживание велосипеда, и к началу сезона он будет в идеальном состоянии.

— В зависимости от выбранного тарифа вы можете сами привезти велосипед или его заберет водитель. Ваш велосипед аккуратно доставят на склад и вернут обратно, как только он вам понадобится, — передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

С 2013 года горожане и гости столицы воспользовались сервисом аренды велосипедов более 30 миллионов раз. В прошедшем сезоне велопроката в среднем на аренду велосипедов было затрачено 39 минут, за которые горожане успели преодолеть дистанцию четыре километра.