В столичном метро возобновили оплату проезда банковскими картами

Оплату проезда в столичном транспорте банковскими картами ввели в штатный режим. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Оплата проезда банковскими картами в городском транспорте Москвы работает штатно, — рассказали в службе.

Средства, которые были списаны без дальнейшего разрешения проезда, вернут пассажирам. Отследить возврат можно в приложении банка, к которому относится карта, отметили в Telegram-канале департамента.

Сбой при оплатой банковскими картами произошел в четверг, 1 февраля. Банк мог списать средства, но отказать пассажиру в проезде.

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