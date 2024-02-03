Москвичам пообещали облачную погоду и до минус 3 градусов в субботу

Облачная погода, небольшой снег, гололедица и температура до плюс 3 градусов прогнозируется в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице будет 1-3 градуса мороза, в ночь на воскресенье - до минус 4 градусов.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.