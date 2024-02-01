Бочкарев: Москва предложила улучшение требований по пожарной безопасности

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы предложил усовершенствование требований по пожарной безопасности социальных зданий. Соответствующие документы были подготовлены и направлены в МЧС России. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, предложения сформировали, учитывая результаты ранее проведенного анализа нормативных документов. Они связаны с системами противопожарной защиты для зданий образовательных организаций.

— Столичный стройкомплекс предлагает четко сформулировать требования к определению мест установки автоматических выключателей без теплового расцепителя в цепи электроснабжения при реализации объектов образования. Это повлияет на монтаж инженерных систем при строительстве объектов, — рассказал Андрей Бочкарев.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин объяснил, что изменений требуют пункты «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» и «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».